Получившее пробоины судно в Приморье показали на видео

Росморречфлот: севшее на мель в Находке судно получило пробоины, но не развалилось

Судно Rise Shine «Райз шайн», севшее на мель в Находке на юге Приморья, показали на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.

Спасатели уточнили, что судно получило пробоины, но не развалилось, как утверждалось ранее.

Накануне в аварийно-спасательном подразделении порта сообщалось, что Rise Shine переломился пополам. «Судно на мели, на данный момент судно переломилось пополам. Сейчас решается вопрос об эвакуации экипажа», — пояснил собеседник.

9 ноября контейнеровоз отклонился от курса, сел на мель и получил течь в районе Находки на юге Приморья. Как сообщал источник ТАСС в спасательных службах, люди находятся в безопасности, разлива нефтепродуктов нет. По данным «Интерфакса», на борту находятся 14 иностранных моряков.