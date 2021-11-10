Родственники одного из избивших пассажира метро дагестанцев извинились

Родственники одного из дагестанцев, избивших Ковалева в метро, попросили у него прощения

Родственники одного из обвиняемых в избиении Романа Ковалева в московском метро попросили у пострадавшего прощения. Об этом заявил адвокат Романа Евгений Корчаго в интервью KP.RU.

По его словам, мать, старшая сестра и брат обвиняемого в избиении Гасана Залибекова попросили встречи с Ковалевым через своего адвоката. Отмечается, что Залибеков не принимал непосредственного участия в драке.

«Они говорили, что осуждают поведение Гасана и со своей стороны просят прощения у Романа. Их извинения Роман принял», — сказал Корчаго.

Ранее мать Залибекова записала видеообращение, в котором извинилась за инцидент перед пострадавшим и его матерью. Она отметила, что осуждает поведение сына и других напавших на Ковалева в метро.

4 октября трое дагестанцев напали на 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда метро на станции «Первомайская» и избили его. Конфликт начался после того, как Ковалев заступился за девушку. По словам пострадавшего, остальные пассажиры не стали ему помогать и убежали в другую часть вагона.

Всех участников избиения задержали, в их отношении возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство.

11 октября Бастрыкин вручил Ковалеву медаль «Доблесть и отвага».