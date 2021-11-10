Наука и техника
 
Последние новости
Автор закона о публичной власти ответил на критику из Татарстана
В России второй день подряд обновился рекорд по смертям пациентов с COVID-19
В России выявили 38 058 новых случаев коронавируса
Депутат Госдумы раскритиковала законопроект о публичной власти
Раскрыта личность арестованного по делу ФСБ о шпионаже в пользу Украины
Мошенник «похоронил» главу Instagram и заблокировал его аккаунт в соцсети
Чилийский депутат 15 часов читал речь из-за опоздания соратника
Проблемы с поставками продуктов в Приморье пообещали решить за три недели
Билли Айлиш снялась топлес в рекламе духов собственного бренда
Мужчина попал в больницу из-за взорвавшегося в микроволновке яйца
Новости партнеров
Прослушать новость

Выяснено время появления первых континентов

Геологи: первые континенты поднялись из воды на 700 миллионов лет раньше, чем считалось
Перейти в «Мою Ленту»
Изображение: 360b / Shutterstock

Исследователи из Австралии, Индии и США показали, что первые континенты поднялись над водой около 3,2-3,3 миллиарда лет назад — что на 700 миллионов лет раньше, чем считалось. Статья ученых опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Геологи из Университета Монаша, Калифорнийского технологического института и Делийского университета с помощью уран-свинцового метода радиоуглеродного датирования измерили возраст зерен циркона в песчаниках Сингбумского кратона — одного из стабильных участков древней тектонической плиты, расположенного на востоке Индийского субконтитента. Выяснилось, что эти песчаники — древнейшие породы такого типа на Земле: они сформировались около трех миллиардов лет назад. Это также свидетельствует о том, что суша, составляющая сейчас Индийский субконтинент, к тому моменту уже появилась над уровнем моря. Песчаники приблизительно того же возраста, отмечают ученые, наличествуют в австралийских и южноафриканских кратонах — что указывает на то, что континенты поднялись из моря примерно в одно и то же время.

Проведенный исследователями анализ показал, что гранитные породы Сингбумского кратона на протяжении отрезка с 3,5 по 3 миллиарда лет формировались на все больших глубинах. Это свидетельствует о том, что континентальные плиты в это время становились все толще. По расчетам геологов, три миллиарда лет назад толщина континентальной коры Сингбумского кратона составляла уже 50 километров — достаточный уровень для того, чтобы плавать по поверхности мантии и подниматься выше уровня моря.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Раскрыты нетипичные тектонические процессы на ранней Земле
Раскрыта загадка появления континентов на Земле
Геофизики нашли причину кислородной катастрофы
Другие материалы рубрики
Наука и техника10:39 1 ноября

Спутники будущего.

Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
22:25 7 ноября

Полковник рассказал о «неприятном сюрпризе» для США от России

18:34 7 ноября

Россиянам дали советы по возвращению памяти после коронавируса

16:37 7 ноября

В Китае назвали российский комплекс «Хризантема-С» кошмаром для беспилотников

Наука и техника00:0722 октября

«Остров содрогался от выстрелов»

Как разгром нацистов на Ладоге помог Красной армии прорвать блокаду Ленинграда
15:21 7 ноября

Врач назвал безопасное расстояние от монитора компьютера до глаз

14:24 7 ноября

Стало известно о наличии всех типов беспилотников у Вооруженных сил России

13:59 7 ноября

Российские ученые предрекли исчезновение флюорографии

Наука и техника00:0225 октября

Вечная энергия.

Как российские атомщики спасают планету и меняют мир
13:56 7 ноября

Греф перечислил важнейшие современные технологии

06:10 7 ноября

Ученые создали острейший нож из дерева

06:30 7 ноября

Власти Германии оценили ущерб от наводнений на рекордную сумму

Россия
В Москве зафиксировали самую холодную ночь
Правила русского языка обновят впервые за 65 лет.
Каким теперь станет правильный русский?
Оставленная без присмотра трехлетняя россиянка утонула в колодце
Губернатор ЯНАО открыл 19-й детский сад в нынешнем году
«Утром открываешь глаза, и начинаются мучения»
От нестерпимой боли Ангелину спасет операция. Нужна ваша помощь
В Совфеде оценили возможность введения обязательной вакцинации для россиян
Все материалы
Мир
Самолет-разведчик США заметили у границ России над Черным морем
Хьюстон, у нас отмена.
Как борьба за справедливость в западном обществе превратилась в войну со свободой слова
Польша увеличила численность военных на границе с Белоруссией до 15 тысяч
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
В МИД России отреагировали на обвинения по поводу миграционного кризиса в Польше
Джо БайденРаскол по-американски.
Почему американцы разочаровались в Байдене и надеются на возвращение Трампа
Всех прорвавшихся в Польшу мигрантов задержали
Все материалы
Бывший СССР
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии.
Каким будет обновленное Союзное государство?
EPA/ZURAB KURTSIKIDZEСыграл по-крупному.
Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Все материалы
Экономика
Предприниматели получили более 4 миллиардов рублей экспресс-кредитов в МСП Банке
В американских школах захотели ввести уроки по криптовалюте
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Представитель Путина назвал газотранспортную систему Украины «ржавой рухлядью»
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Продолжен прием заявок на участие в 11 премии «Время инноваций-2021»
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Все материалы
Силовые структуры
Осужденный по делу «Зимней вишни» пожарный рассказал о закрытых дверях кинозала
«Это было ужасное зрелище»
25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
Российских военнослужащих приговорили к штрафам за попытки уехать в Сирию
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Правозащитники показали новые кадры пыток заключенных в СИЗО
Жизнь в бегах.
После убийства прокурора россиянин 20 лет скрывался от следствия. Почему его выдал собственный сын?
Российский полицейский погиб при задержании преступника
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Ангелина Мельникова«Олимпиада прошла — и ты никому не нужен»
Гимнастка Мельникова — о победе над американками, ежедневном страхе и обидах
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Петр Ян«Все знают, кто здесь чемпион»
Петр Ян вернул титул на турнире UFC 267. Другие российские бойцы тоже не подвели
Все материалы
Культура
Жаждал смерти.
Как Чарльз Бронсон стал легендой боевиков, героем мемов и любимым актером Высоцкого?
Возвращение великих.
«Король тигров», Декстер и шальная Екатерина II в главных сериалах ноября
Вскрытие покажет.
«Армия мертвецов» Зака Снайдера обзавелась воровским приквелом. Почему он лучше оригинала?
Мишка на Севере.
Как Михаил Пореченков бьется за правду за Полярным кругом в хитовом ситкоме ТНТ?
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников развеял миф о пользе чеснока
Гусман пошутил над Ургантом в эфире Первого канала
«Все превращаются в товар»
Люди по всему миру отказываются от секса, любви и брака. Почему в этом виноват интернет?
В Госдуме прокомментировали возбуждение дела против ТНТ из-за поцелуя мужчин
Соцсети лишают нас выбора и будущего. Как с этим бороться?
 
Против ТНТ возбудили дело из-за поцелуя комиков в шоу «Игра»
«Я ни на что не надеюсь»
Отчаяние, боль утраты и жизнь вопреки — на снимках фотографов со всего мира
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет банта на женских трусах
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Модель с тату во все тело показала новый рисунок в честь Сатаны
Блогерша раскрыла способ быстро отрастить волосы
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
Неожиданный головной убор оказался новым модным трендом зимы
«Японские Меган и Гарри»
Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Все материалы
Электрокары BMW будут заряжать электричеством из навоза
Дикие быки: безумные варианты Lamborghini Aventador
Прощаемся с флагманом итальянской марки
Новый премиальный пикап Great Wall назвали King Kong
Рейтинг: на какие кроссоверы и внедорожники россияне пересели в октябре
Предпочтения автомобилистов меняются
В Сеть слили фотографии обновленной Hyundai Creta без камуфляжа
Путешествуем по Калужской области за рулём неформатного компактвэна
Сможет ли Berlingo стать идеальным семейным шаттлом?
Обновленный Skoda Karoq раскрыли на шпионских фотографиях до премьеры
Все материалы
Среда обитания
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Своя атмосфера.
Мировые лидеры ищут способ спасти планету на конференции в Глазго. Что может предложить Россия?
Ролик «Don't Choose Extinction»Миллионы людей не верят в глобальное потепление.
Почему человечество отрицает очевидные угрозы и не боится катастроф?
Любимому курорту богачей предсказали исчезновение.
Почему Мальдивы уходят под воду и можно ли их спасти?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Актер от сердца»
Как Ролану Быкову удалось сохранить детское кино в СССР и стать легендой советского кинематографа
Лев КулешовГений за кадром:
как советский режиссер научил весь мир правильно упорядочивать кадры в кино
Чипсы из мха и уха без рыбы:
чем питаются на севере России и как появилась высокая кухня за Полярным кругом?
«Каждый новый круг — открытие»
Знаменитые мотогонки в Нижнем Новгороде — глазами призера соревнований
«Это всегда про любовь»:
как театр лечит души людей и помогает пройти через катарсис
Первый был комом.
Как блины стали неотъемлемым символом главного религиозного праздника России?
Человек-изменение:
как советскому режиссеру удалось выйти за рамки дозволенного и правдиво передать дух своего времени
Все материалы