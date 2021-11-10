Судья отказала Трампу в защите записей его администрации о штурме Капитолия

Суд в США постановил, что Дональд Трамп не может скрывать записи о нападении на Конгресс

Экс-президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать доступ к записям своей администрации от шестого января 2021 года, когда произошел штурм Капитолия. С таким постановлением выступила окружной судья округа Колумбия Таня Чуткан, передает Axios.

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Таким образом она отказала адвокатам бывшего лидера американского государства в праве защитить конфиденциальную информацию его кабинета. Это означает, что Комитет Палаты представителей США, расследующий «нападение» на Конгресс, сможет получить сотни страниц документов из Белого дома, составленных в тот день.

В попытке скрыть эти данные адвокаты Трампа ссылались на особую привилегию президентской власти не публиковать записи телефонных и конфиденциальных разговоров. Согласно закону, это позволяет лидерам «говорить откровенно», особенно о критических проблемах. Однако, основываясь на решении президента США Джо Байдена, парламентарии потребовали раскрыть информацию, что вызвало протест Трампа.

«Эта позиция, согласно которой он [Трамп] может отвергнуть волю исполнительной власти, по-видимому, основана на том, что его исполнительная власть существует вечно. Но президенты не короли, и истец не президент», — заявила Чуткан в зале суда. В администрации Байдена также заявили, что право на конфиденциальность не является пожизненной прерогативой.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны