«Аэрофлот» ответил на обвинения в переброске мигрантов в Белоруссию

Информация о том, что «Аэрофлот» задействован в организации переброски мигрантов с Ближнего Востока на территорию Белоруссии, не соответствует действительности. Так в российской компании ответили на обвинения в свой адрес, передает РИА Новости.

Как подчеркнули в авиакомпании, ее самолеты не выполняют регулярные рейсы в Сирию и Ирак, а также рейсы из Стамбула в Минск. Чартерных рейсов по данным направлениям у «Аэрофлота» тоже нет, сообщили там.

Кроме того, авиаперевозчик уточнил, что с 1 октября по 10 ноября не фиксировал среди транзитных пассажиров на своих рейсах граждан Сирии и Ирака, следующих в Минск из других направлений, таких как Ташкент, Стамбул и Дубай. В «Аэрофлоте» также добавили, что передвижение граждан Сирии, Ирака и Ирана через территорию России в целом затруднено, поскольку для этого им необходимо получать транзитную российскую визу.

«"Аэрофлот" намерен защищать интересы компании и ее акционеров всеми возможными законными путями, в том числе, оставляет за собой право на судебную защиту интересов компании», — заявили в компании.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует ввести санкции в отношении «Аэрофлота». Источник в органах власти ЕС объяснил, что ряд компаний, включая «Аэрофлот» и «Турецкие авиалинии», могут оказаться в санкционном пакете против Белоруссии, поскольку эти организации якобы причастны к миграционному кризису на восточной границе Евросоюза. На фоне подобных обвинений акции «Аэрофлота» в ходе торгов на Мосбирже упали на 1,92 процента до отметки в 66,54 рубля за акцию.