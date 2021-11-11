Мэр объяснил эмоциями слова своего заместителя о непривитых россиянах

Глава Каменск-Уральского городского округа (Свердловская область) Алексей Герасимов объяснил в интервью РБК слова своего заместителя Дениса Нестерова, который ранее призвал непривитых россиян уезжать из страны.

Герасимов считает такое заявление неправильным и отмечает, что слова были сказаны на эмоциях, сыгравших с Нестеровым «злую шутку». «Понимаю, почему конкретное высказывание вызвало такой резонанс. Очевидно, оно неправильное. Речь идет о наших людях, которыми мы дорожим, заботимся об их здоровье», — сказал мэр города.

Он подчеркнул, что Нестеров говорил об ответственности, которую несет «каждый член общества по отношению к окружающим», и что от ответственного отношения жителей к мерам противодействия коронавирусу и к прививкам зависят многие человеческие жизни.

Ранее замглавы администрации Каменска-Уральского Денис Нестеров призвал тех россиян, кто не желает проходить вакцинацию, уезжать из страны. Он отметил, что те, кто прошел вакцинацию, не должны подвергать свою жизнь риску рядом с невакцинированными.