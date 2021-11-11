Apple разрешит передавать iCloud по наследству

Данные из iCloud можно будет передать родственникам в случае смерти

Apple добавит функцию передачи личных данных по наследству в ближайшее время. Об этом сообщает The Verge.

Журналисты отметили, что с выходом iOS 15.2 на iPhone и других гаджетах бренда будет активной функция «Цифровое наследие» (Digital Legacy). С ее помощью пользователь сможет передать по наследству все свои данные — список контактов и сообщений, фотографии и видео, сведения о покупках и прочую информацию из iCloud. Авторы отметили, что потребители неоднократно жаловались в компанию, что в случае смерти родственников восстановить принадлежащие им данные не представляется возможным.

«Цифровое наследие» предлагает настроить до пяти доверенных контактов, которые в случае смерти пользователя получат доступ к его данным. На этапе настройки между пользователями можно будет создать специальный канал, через который в будущем перейдет информация от умершего. Для того чтобы Apple разрешила передачу данных, родственники умершего должны будут передать в компанию свидетельство о его смерти или другие документы.

Опция уже доступна в бета-версии iOS 15.2. Чтобы активировать функцию, нужно зайти в настройки iPhone, выбрать раздел с Apple ID, затем перейти в подраздел «Пароли и безопасность» и выбрать до пяти доверенных контактов. Опция была анонсирована на WWDC 2021.

Ранее мошеннику удалось добиться блокировки аккаунта в Instagram главы этой социальной сети Адама Моссери (Adam Mosseri). Энтузиаст предоставил модераторам соцсети поддельный некролог, опубликованный на фейковом сайте.