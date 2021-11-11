В России задумали привлечь иностранных путешественников «турами впечатлений»

Эксперты отечественной туристической отрасли задумали привлечь иностранных туристов национальными маршрутами в разных городах страны. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Например, в рамках трехдневного брендового маршрута «Ярославия — страна городов» туристы могут посетить такие старинные города как Ярославль, Рыбинск, Тутаев, Ростов и Переславль-Залесский. Путешественникам также предоставится возможность заглянуть в закулисье старейшего театра имени Федора Волкова и посетить многочисленные музеи и храмы, а также подплывут на лодке к месту затопления города Молога.

Маршрут Саратовской области «Немцы Поволжья» позволит туристам окунуться в культуру этнической общности, которая образовалась на территории региона в XVII веке. В трех городах — Саратове, Энгельсе и Марксе — путешественники познакомятся с католическими и лютеранскими кирхами, особняками немецких купцов и промышленными предприятиями.

Тур «В Сибирь по своей воле» удивит иностранцев необычными экскурсиями в Тюремный замок Тобольского кремля, музеем Григория Распутина в селе Покровское и горячими лечебными источниками в Тюмени. В рамках «Гран-тур Карелия» предлагается посетить водопад Кивач, старинную деревню Киндасово, остров в Онежском море Кижи и Валаам и горный парк Рускеала.

Ранее в октябре сообщалось, что китайских туристов захотели привлечь в Россию с помощью развлекательного эко- и агротуризма. По мнению советника-посланника по культуре посольства КНР в России Гун Дзядзя, путешественникам будет интересно самим собирать грибы, ягоды и картошку, а также принимать участие в местных ярмарках и фольклорных представлениях.