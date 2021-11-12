Bellator отреагировал на задержание брата Нурмагомедова

Американский промоушен Bellator выступил с заявлением относительно задержания российского бойца смешанного стиля (MMA) Усмана Нурмагомедова. Об этом сообщает MMA Fighting.

«Мы осведомлены об инциденте с участием Усмана Нурмагомедова. Сейчас организация находится в процессе сбора необходимой информации», — так на ситуацию отреагировали в промоушене.

11 ноября стало известно, что брат российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова находился в автомобиле Toyota Camry вместе с приятелем. Они совершили наезд на сотрудника полиции у КПП у аэропорта в Каспийске. Нурмагомедов и его товарищ проигнорировали требование остановить транспортное средство и прорвались к аэропорту. Мужчины были задержаны уже в Москве. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Усман Нурмагомедов выступает в Bellator. В частности, спортсмен принял участие в первом турнире организации в России, где одержал победу. Также он один из бойцов Eagles MMA.