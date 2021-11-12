Врач раскрыл опасность консервов

Фармаколог Роговский: плохо промытые продукты для консервации могут привести к ботулизму

Употребление в пищу продуктов, которые хранятся или готовятся в бескислородной или недостаточно кислой среде, но при этом не прошли должную очистку и термообработку, может привести нарушению работы нервной системы и внутренних органов. Об этом и интервью «Прайм» рассказал старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Роговский.

По его словам, опасные микроорганизмы — анаэробы — развиваются не только в консервах. Они могут оказаться в блюдах из плохо промытых грибов, копченых и вяленых продуктах и даже в колбасе.

Анаэробы приводят к развитию ботулизма — опасного заболевания, при котором ботулинический токсин блокирует выброс ацетилхолина из нервных окончаний и приводит к проблемам с нервной системой, нарушению работы внутренних органов и мускулатуры.

Основные симптомы ботулизма схожи с другими видами отравления, однако в дополнение к типичным симптомам — тошнота, рвота, жидкий стул — появляется и неврологическая симптоматика: нарушение зрения, глотания, речи, затрудненная мимика, а также симптомы, связанные с сухостью слизистых.

По словам Роговского, самый опасный симптом — нарушение дыхания. «Передача импульса к дыхательным мышцам прекращается, и именно дыхательная недостаточность является основной причиной летальности при ботулизме», — пояснил врач.

Ранее стало известно, что большинство продаваемых в России рыбных консервов не соответствует стандартам качества. К такому выводу пришли специалисты «Общественной потребительской инициативы» после изучения 96 наименований рыбных консервов, произведенных в разных регионах страны. Нарушения выявлены в сайре, шпротах, кильке, горбуше и печени трески.

