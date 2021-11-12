Кремль прояснил вопрос взимания платы за лечение непривитых россиян

Песков: в Кремле никогда не обсуждали взимание платы за лечение от COVID-19 непривитых

В Кремле никогда не обсуждали введение платы за лечение от COVID-19 для тех россиян, которые не привиты. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Нет, об этом никогда речь не шла», — ответил пресс-секретарь президента на вопрос журналистов.

Песков добавил, что в Кремле отслеживают ситуацию с мерами борьбы против COVID-19 в регионах. При этом центром по борьбе с пандемией остается правительственный штаб, отметил он.

По словам официального представителя Кремля, регионы пользуются особыми полномочиями, в соответствии с которыми они принимают различные меры.

Ранее власти Сингапура сообщили, что жители, которые откажутся от вакцинации по своей воле, при заражении COVID-19 будут лечиться за свой счет. Это обойдется пациентам в 18,4 тысячи долларов — около 1,3 миллиона российских рублей.