В ЕК призвали Белоруссию не использовать газ в геополитических целях

Власти Белоруссии не должны использовать газ в геополитических целях. К этому призвала представитель пресс-службы Европейской комиссии (ЕК) Набила Массрали, ее цитирует РИА Новости.

Так она прокомментировала заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что республика может перекрыть трубопровод «Ямал — Европа» и прекратить транзит газа в Евросоюз (ЕС).

«Газ является важным ресурсом и не должен использоваться в геополитических спорах. Людей также не следует использовать в геополитических спорах», — заявила Массрали.

11 ноября Лукашенко пожаловался, что Польша думает полностью перекрыть границу с республикой и прекратить с ней торговлю на фоне миграционного кризиса. Глава Белоруссии пообещал жесткий ответ на возможные санкции и пригрозил оставить Европу без газа, перекрыв газопровод «Ямал — Европа». «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?» — высказался белорусский лидер.