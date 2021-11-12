Медведев призвал расследовать преступления в российских тюрьмах

Медведев призвал провести тщательное расследование всех преступлений в уголовной системе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал провести тщательное расследование всех преступлений, совершаемых в российских тюрьмах. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Обсуждая в Совбезе меры по совершенствованию пенитенциарной системы, он также отметил необходимость разработать действенные механизмы предотвращения преступлений в уголовно-исправительной системе.

Медведев также заявил, что сокращению количества осужденных, снижению рецидивов и созданию действенных механизмов защиты граждан от противоправных действий должны способствовать как обеспечение неотвратимости наказания, так и гуманизация существующей системы исполнения наказания.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что ради спасения жизней людей во время эпидемий можно ограничивать базовые свободы граждан.

