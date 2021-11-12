Назван главный цвет 2022 года

Крупный финский производитель красок Tikkurila назвал главный цвет в интерьере на 2022 год. В компании предсказали, что популярным для внутренней отделки помещений оттенком в следующем сезоне станет теплый коричневый с примесью холодного красного. Об этом лакокрасочный бренд сообщает в своем Instagram.

В фирме пояснили, что многогранный базовый цвет отражает мягкость, спокойствие и силу. «В последние два года мы стали больше проводить времени дома. С одной стороны, это вынужденная мера, а с другой — приятная. Именно поэтому мы предлагаем переосмыслить интерьер домов, чтобы обновить то место, куда мы постоянно возвращаемся», — отметила руководитель проекта Tikkurila Academy в России Дарья Скоробогатова во время прямой трансляции в соцсети. Сотрудница компании напомнила, что ведущим цветом прошлого сезона бренд выбрал спокойный светло-голубой.

Известный нидерландский производитель красок Dulux признал главным для 2021 года другой оттенок. Таковым стал землисто-бежевый цвет, который получил название Brave Ground. В компании считают, что он является универсальным и отражает силу природы — оттенок можно использовать в любом интерьере, чтобы создать пространство для умиротворения и уединения.