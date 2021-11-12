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Опубликован трейлер продолжения «Секса в большом городе»

В сети появился первый трейлер спин-оффа «Секса в большом городе»
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В сети появился первый трейлер продолжения сериала «Секс в большом городе». Он был опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса HBO Max.

В видео появляются три из четырех главных героинь — Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранда (Синтия Никсон) и Шарлотта (Кристин Дэвис). В ролике также можно увидеть Мистера Бига в исполнении Криса Нота.

«Говорят, некоторые вещи не меняются, но на самом деле жизнь полна сюрпризов. И пока твоя история разворачивается, город создает себя заново. Так начинается новая глава», — произносит голос за кадром.

Премьера проекта «И просто так» (And Just Like That) состоится 9 декабря.

Ранее стало известно, что в спин-оффе «Секса в большом городе» одну из главных героинь заменили небинарной персоной — стендап-комиком, которого сыграет актриса Сара Рамирес. Ким Кэтролл, исполнявшая роль Саманты, в шоу не появится.

Оригинальный сериал выходил в эфир с 1998 по 2004 год на телеканале HBO. Всего было снято 94 эпизода. Сценарий был написан по мотивам одноименной книги Кэндес Бушнелл.

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