Путин усомнился в наличии души у искусственного интеллекта

Трудно представить, чтобы искусственный интеллект имел душу. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на международной конференции Artificial Intelligence (AI) Journey 2021, передает ТАСС.

В ходе выступления глава государства также высказался о развитии искусственного интеллекта и о возможностях технологии. По его словам, технологии стали частью жизни, и сегодня это точка притяжения для талантливых и творческих людей. Также президент подчеркнул, что эта и подобные ей технологии открывают «поистине безграничные возможности». Поэтому, по его словам, они должны работать во благо человека и помогать сберечь планету.

Глава государства ранее заявил, что людям необходимо использовать возможности метавселенных, чтобы общаться и учиться, несмотря на расстояния. При этом он отметил, что не стоит с помощью этого инструмента бежать от реального мира.

