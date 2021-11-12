ВКС России получат четыре истребителя Су-57

Воздушно-космические силы (ВКС) России в декабре 2021 года получат четыре серийных истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В декабре в ВКС России с Комсомольского-на-Амуре авиационного завода должны быть переданы четыре серийных истребителя Су-57», — уточнил собеседник.

По его словам, сейчас в Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) имени Чкалова продолжаются испытания первого серийного Су-57, полученного в ноябре прошлого года.

В июне издание Military Watch назвало российские ракеты истребителя Су-57, которые способны уничтожить американский самолет F-35A Lightning II. Автор материала предположил, что гиперзвуковые ракеты Р-37М и Х-47М2 «Кинжал» могут уничтожить американский истребитель пятого поколения.