Украина запланировала «обустройство» границ с Россией и Белоруссией

Украина запланировала на 2022 год «инженерное обустройство» границ с Россией и Белоруссией. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас «время раз и навсегда построить надежную государственную границу Украины». «Задача МВД — построить наконец настоящий рубеж государства», — сказал Монастырский, добавив, что на следующий год Киев запланировал инженерное обустройство границы на украинско-российском и на украинско-белорусском участке границы.

Монастырский сказал, что недавно инспектировал «потенциально опасный» участок украинско-белорусской границы. «Там я видел все подразделения МВД, но не видел одного — границы», — отметил глава МВД.

10 ноября первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что украинские пограничники усиливают защиту на границе с Белоруссией. Он рассказал, что укрепление украинско-белорусской границы проводится для того, чтобы иметь возможность сдержать поток нелегальных мигрантов в случае необходимости.

8 ноября группа беженцев с Ближнего Востока собралась на границе Польши и Белоруссии и попыталась преодолеть приграничные заграждения. По данным польского правительства, численность толпы нелегальных мигрантов достигала трех-четырех тысяч человек. В Варшаве также отметили, что палаточный лагерь нелегалов охраняют белорусские силовики.