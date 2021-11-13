Спор Москвы и Киева за миллиарды долларов сравнили с «угрозой пушкой президенту»

Действия России по принуждению Украины к выпуску еврооблигаций на три миллиарда долларов не могут рассматриваться английской судебной системой. Этот спор Москвы и Киева за евробонды лежит в плоскости международных отношений, сказал на слушаниях в Верховном суде Великобритании королевский адвокат (QC) Марк Ховард, передает РБК.
Он представляет компанию The Law Debenture Trust — поверенного по выпуску еврооблигаций, единственным держателем которых является Россия. Ховард уверен, что британский Верховный суд должен отказать Киеву в рассмотрении его довода о «принуждении» с российской стороны.
Он отметил, что есть фундаментальная разница между физическими угрозами индивиду и «угрозами» одного государства другому. Первые могут рассматриваться в национальном суде, а вторые — нет. «Допустим, президент России или его телохранитель держит пушку у головы президента Украины — это будет прямой угрозой для физического лица, английское право отнесется к этому как к угрозе убийства. Однако вы не можете трактовать межгосударственные сношения, когда, например, одно государство явно или неявно угрожает границам другого государства, как угрозы индивидам», — привел сравнение Ховард.
Облигации были размещены в конце 2013 года, до конца 2015-го Киев обслуживал долг, но потом допустил дефолт. Российский Минфин подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его. Украина подала жалобу, Апелляционный суд Англии счел, что аргумент о давлении России не может быть отклонен без всеобъемлющего судебного процесса.
Украина настаивает, что была вынуждена заключить соглашение по выпуску еврооблигаций в результате «угроз, осуществляемых Россией». Потому, по мнению властей страны, выпуск облигаций должен быть признан недействительным как принудительный либо необходимо остановить судебное производство. Решение ожидается через три-девять месяцев.