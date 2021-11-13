Полицейский застрелил «угрожавшую ему лопатой» женщину с шизофренией

В США полицейский застрелил женщину, которая, как ему показалось, угрожала ему лопатой и пыталась напасть на него, сообщает телеканал Fox13.

Полицейские патрулировали местность и обратили внимание на «взволнованную» женщину, в руках у которой находилась лопата. Один из них вышел из машины чтобы узнать, все ли у нее в порядке. По его словам, после этого женщина подняла лопату вверх и «угрожающе» направилась в сторону служебного автомобиля. Правоохранитель расценил это как угрозу для жизни и принял решение открыть огонь, произведя четыре выстрела. Американку доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

Выяснилось, что американке было 24 года, у нее остались двое детей. Кроме того, оказалось, что она страдала биполярным расстройством, шизофренией и боролась с зависимостью. Ее мать недавно обратилась в суд, чтобы заставить ее вернуться в реабилитационный центр. Близкие убитой отметили, что у офицера было много разных способов остановить ее без применения огнестрельного оружия.

Ранее стало известно, что сотрудницу полиции в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Розмари Ндлову признали виновной в убийстве родственников ради выгоды. 46-летняя женщина убила шесть человек. Следователи нашли доказательства того, что сотрудница правоохранительных органов нанимала киллеров, ее также обвинили в мошенничестве.