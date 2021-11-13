Российский тренер по боксу бил воспитанников в живот и попал на видео

В Астрахани отстранили тренера по боксу, который бил воспитанников в живот

В Астрахани тренер по боксу бил воспитанников по ребрам и животу «для набивки». Он просил ребят поднять руки и подставить пресс, чтобы от ударов мышцы стали сильнее. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

Уточняется, что педагога отстранили от работы. Тренер федерации бокса Астрахани Тапдыг Алескеров прокомментировал видео, на котором он «набивает пресс» воспитанникам. Мужчина отметил, что ролик был постановочным, а при выполнении упражнения мальчики даже не почувствовали боли.

Кроме того, Алескеров подчеркнул, что ребята могли высказать свое мнение, а они «взяли и исключили его».

Ранее в Пермском крае тренера по бальным танцам обвинили в избиении восьмилетнего ученика. Его мать пожаловалась, что сын пришел после занятий с кровоподтеками, в результате обследования у него выявили сотрясение мозга.