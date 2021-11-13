Костя Цзю выбрал самый важный для себя флаг

Бывший чемпион мира по боксу Костя Цзю: флаг СССР для меня важнее российского

Бывший чемпион по боксу Костя Цзю признался, что испытывал особенные чувства, когда он побеждал под флагом СССР. Интервью опубликовано в РБК.

52-летний Цзю, обладатель российского и австралийского гражданства, признался в своих особых чувствах к советскому флагу. «Какое-то время я выходил на ринг под флагом России и Австралии. Но потом делать это перестал. Все ж я покидал другую страну — СССР. Для меня советский флаг и российский триколор имеют разную ценность. Что важнее? Флаг СССР. Когда ты стоишь на пьедестале почета и в честь тебя исполняют гимн твоей страны, это очень сильно трогает», — отметил он.

В том же интервью Цзю поделился мнением относительно причин непопулярности приобретения платных спортивных трансляций в России. Он связал это с особенностями менталитета жителей страны.

Цзю выступал в первом полусреднем весе. Он становился чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). Он одержал 31 победу при двух поражениях и одной ничьей на профессиональном ринге.

Цзю становился чемпионом СССР среди юниоров. Он представлял Советский Союз на Играх в Сеуле и пробился до четвертьфинала турнира. В 1989 и 1990 годах выигрывал чемпионат Европы. В 1991-м Цзю стал чемпионом мира на турнире в Сиднее.