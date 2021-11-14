Посвященный убитым в вуковарской резне баннер хорватских фанатов попал на фото

Болельщики сборной Хорватии разместили баннер, посвященный убитым в вуковарской резне, во время матча заключительного десятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 против команды России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Изображение было посвящено массовому убийству, совершенному сербскими ополченцами 18-21 ноября 1991 года во время войны в Хорватии, в результате которого погибли более 250 человек. Встреча прошла в Сплите.

Сборная России проиграла национальной команде Хорватии со счетом 0:1. Единственный мяч на 81-минуте забил в свои ворота защитник сборной России Федор Кудряшов.

Таким образом, россияне набрали 22 очка и заняли второе место в группе H, упустив возможность напрямую попасть на чемпионат мира в Катаре. Им предстоит сыграть два стыковых матча. Хорваты с 23 очками расположились на первом месте и отобрались на мундиаль.