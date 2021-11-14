Названы самые частые ошибки при варке макарон

Французские эксперты Каме и Тис: при варке макарон нельзя использовать маленькую кастрюлю

Французские эксперты, кулинар Тифен Кампе и директор Национального научно-исследовательского агрономического института Эрве Тис, назвали основные ошибки при приготовлении макарон. Об этом они рассказали газете Le Figaro, сообщает РИА Новости.

По словам экспертов, одна из самых частых ошибок при варке макарон — добавление оливкового масла. Оно не смешивается с водой, а просто поднимается на поверхность, поэтому в нем нет смысла.

Также не следует использовать слишком маленькую кастрюлю. Кампе и Тис утверждают, что макароны нужно варить в большом количестве воды: более полутора литров на 100 грамм макаронных изделий.

Нужно мешать макароны время от времени и обязательно дожидаться, пока вода полностью закипит. «Прежде чем погрузить макароны в воду, дождитесь ее кипения. Так вы сможете четко соблюсти время приготовления. В противном случае будет трудно понять, когда макароны готовы», — объяснила Кампе.

Эксперты считают, что соль лучше добавлять сразу, как кастрюля ставится на огонь — так она однородно растворится сначала в горячей воде, а затем в макаронных изделиях.

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