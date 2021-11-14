C севшего на мель в Приморье контейнеровоза начали откачивать топливо

С контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель около Находки, откачали 40 тонн топлива

В субботу, 13 ноября, началась откачка топлива с контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель около Находки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора приморского филиала «Морспасслужбы Росморречфлота» Ивана Агаревского.

«Сорок тонн откачали, откачка продолжается», — сообщил он. Агаревский отметил, что это безопасный и длительный процесс. Он также подчеркнул, что утечек в воду не зафиксировано.

По данным агентства, на контейнеровозе находятся 200 контейнеров с запчастями. В общей сложности в баках имеется свыше 300 тонн горюче-смазочных материалов.

9 ноября стало известно, что Rise Shine отклонился от курса, сел на мель и получил течь в районе Находки на юге Приморья. Судно шло под флагом Панамы, его длина составляет 101 метр, ширина — 19 метров.