Оценена эффективность популярного препарата против COVID-19

В ходе третьей фазы клинических испытаний препарату Avigan (фавипиравиру) не удалось показать свою эффективность при лечении пациентов с легкой и средней степенью тяжести COVID-19. Об этом сообщается в заявлении проводившей клинические испытания компании Appili.

В ходе третьей фазы двойного слепого рандомизированного клинического исследования PRESECO (PREventing SEvere COVID-19) принял участие 1231 пациент с коронавирусной инфекцией из Бразилии, Мексики и США. Всем им вскоре — не более чем через 72 часа — после положительного ПЦР-теста предложили самостоятельно принимать таблетки дома под наблюдением исследователей.

Разработанному холдингом Fujifilm популярному препарату не удалось достичь статистической значимости по основному критерию оценки — времени до устойчивого клинического выздоровления, отмечается в заявлении Appili. «Несмотря на то что мы разочарованы результатами исследования PRESECO, мы по-прежнему твердо убеждены в том, что безопасные и эффективные пероральные противовирусные препараты крайне необходимы пациентам, которые пытаются бороться c COVID-19. Мы хотели бы поблагодарить всех участвовавших [в исследовании] пациентов, и надеемся, что информация, полученная в результате нашего исследования, поможет научным исследованиям более эффективных вариантов лечения COVID-19», — заявил директор Appili Арман Бальбони.

12 ноября фавипиравир (производимый в России под названием «Арепливир») получил, согласно заявлению его разработчика ГК «Промомед», регистрационное удостоверение Минздрава.