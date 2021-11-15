Российский губернатор ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 в кругу близких

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе трансляции в социальной сети Facebook сообщил, что уходит на самоизоляцию и будет работать дистанционно из-за того, что в кругу его близких подтвердился COVID-19.

«У меня все тесты отрицательные, но, как и полагается, ушел на самоизоляцию», — уточнил Чибис. Глава российского региона добавил, что работу и совещания будет продолжать в дистанционном формате.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин ушел на самоизоляцию из-за выявленного COVID-19 у родственника. Никитин отметил, что у него отрицательные ПЦР-тесты, однако, в соответствии с правилами, он будет соблюдать изоляцию и работать дистанционно. По его словам, болезнь переносится легко, так все члены его семьи вакцинированы.