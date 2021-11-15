Возбуждено дело после взрыва на НЛМК в Липецке

СК начал расследование после ЧП на НЛМК в Липецке, где пострадала женщина

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) в Липецке, в результате которого пострадала женщина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Расследование ведется по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

По данным следствия, вечером 14 ноября на угольном складе НЛМК произошло возгорание из-за нарушения требований промышленной безопасности. Вследствие чего обрушилась кровля по всему периметру здания — это две тысячи квадратных метров. В результате ЧП пострадала женщина, работавшая машинистом углеподготовительного цеха. Она с ожогами более 50 процентов тела была госпитализирована. Она в тяжелом состоянии, но в сознании, находится в реанимации.

Следователи устанавливают обстоятельства ЧП и определяют степень причастности к нему должностных лиц, ответственных за соблюдение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв угольной пыли, произошедший вследствие неисправности электрооборудования.

Прокуратура Липецкой области начала проверку по факту инцидента.