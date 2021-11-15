Возбуждено дело о хищении у россиянки элитного жеребца

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело о хищении элитного жеребца по кличке La Galaxy; с заявлением в полицию обратилась москвичка Лариса Гришаева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, женщина приобрела спортивную лошадь для своей дочери Татьяны для профессиональных занятий конным спортом. Жеребец гнедой масти породы NRPS обошелся ей в восемь миллионов рублей. Новой хозяйке передали паспорт FEI (Международной федерации конного спорта) с родословной животного. Ее дочь начала тренировки в конноспортивном комплексе «Русский алмаз», но через некоторое время лошадь захромала. На время ее лечения девушке предоставили другого скакуна по кличке Сын Солнца.

Владельцы комплекса убедили Гришаеву, что новый конь лучше для ее дочери, и предложили обмен. Женщина согласилась. Однако позже выяснилось, что Сын Солнца болен и не может выступать на спортивных соревнованиях.

Гришаева потребовала отмены обмена, но получила отказ. Тогда она обратилась в полицию. После проверки было возбуждено дело о мошенничестве.