Лукашенко заинтересовался мнением белорусов о новой Конституции

Новая Конституция должна служить на благо развития суверенной Белоруссии и отвечать интересам всех граждан, поэтому в процессе разработки документа необходимо провести масштабное социологическое исследование. С таким предложением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с рабочей группой по доработке проекта основного закона, передает БЕЛТА.

По его словам, органам власти важно знать мнение граждан, причем не только по теме конституционной реформы, но и по другим актуальным вопросам.

«Думаю, надо также провести масштабное социологическое исследование на эту тему, охватив различные регионы и слои населения. Как мы делали накануне Всебелорусского народного собрания», — подчеркнул Лукашенко. Белорусский лидер добавил, что проект Конституции следует доработать как можно скорее, устранив все противоречия по выдвинутым Конституционной комиссией предложениям.

На фоне протестов, охвативших Белоруссию после президентских выборов 9 августа 2020 года, Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию и перераспределении властных полномочий. В марте 2021 года он созвал специальную Конституционную комиссию из 36 человек и заявил, что она займется рассмотрением гражданских инициатив к новому проекту.

Вместе с тем белорусская оппозиция разработала собственный проект конституции. Он предполагает переход государства с президентской формы правления на парламентскую, а также существенное расширение гражданских прав.