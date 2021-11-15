Российская следовательница избежала уголовного дела за помощь любовнику в побеге

Следовательницу отдела по расследованию преступлений против собственности управления МВД по Омской области Мадину Шукенову, которая помогла любовнику скрыться от суда, уволили со службы в связи с утратой доверия. Об этом сообщает «Омск.Регион».

Увольнение состоялось 10 ноября по итогам служебной проверки. Уголовное дело против нее возбуждать не стали.

20 августа сообщалось, что в Омске был задержан сбежавший из-под подписки о невыезде обвиняемый в краже россиянин. Мужчина соблазнил расследовавшую его дело девушку, которая помогла ему сбежать и предоставила для этого свою машину.

Любовная история вскрылась после того, как беглец в очередной раз не явился на следственные действия по делу о краже и его объявили в розыск. В момент задержания он был в принадлежавшем девушке-следователю автомобиле.