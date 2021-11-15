США решили ввести новые санкции против Белоруссии

США готовят новый пакет санкций против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей, об этом решении заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Его слова приводит РИА Новости.
«Мы также в координации с Евросоюзом, нашими партнерами и союзниками готовим санкции, которые призовут режим (президента) Александра Лукашенко к ответственности за его продолжающиеся посягательства на демократию, права человека и международные нормы», — подчеркнул Прайс.
Он добавил, что Вашингтон продолжает координировать действие с Европой в вопросе дальнейших шагов в отношении Белоруссии.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США просят Россию повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за ситуации с мигрантами. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжают работать в тесном контакте с европейскими партнерами и другими союзниками, чтобы привлечь к ответственности за «продолжающуюся атаку» режим белорусского лидера.