США решили ввести новые санкции против Белоруссии

Госдепартамент: США в координации с ЕС готовят новый пакет санкций против Белоруссии

США готовят новый пакет санкций против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей, об этом решении заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы также в координации с Евросоюзом, нашими партнерами и союзниками готовим санкции, которые призовут режим (президента) Александра Лукашенко к ответственности за его продолжающиеся посягательства на демократию, права человека и международные нормы», — подчеркнул Прайс.

Материалы по теме Свой — чужой. Европа приняла миллионы беженцев. Почему теперь их ненавидят, считают террористами и хотят выгнать? Их не ждут. Как желание тысяч мигрантов прорваться из Белоруссии в Европу привело к жертвам и международному скандалу

Он добавил, что Вашингтон продолжает координировать действие с Европой в вопросе дальнейших шагов в отношении Белоруссии.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США просят Россию повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за ситуации с мигрантами. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжают работать в тесном контакте с европейскими партнерами и другими союзниками, чтобы привлечь к ответственности за «продолжающуюся атаку» режим белорусского лидера.

