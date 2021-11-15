США разработали новый пакет санкций против России

Вашингтон может ввести новые санкции против России из-за Украины, пишет Bloomberg.

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Источники издания рассказали, что американские политики вместе с властями государств Евросоюза разработали и обсуждают возможность принятия нового пакета ограничительных мер в случае «агрессии России» в отношении Украины. По мнению американского руководства, эти меры должны противодействовать политике Москвы. Также США задумали организовать дополнительную военную помощь Киеву.

В понедельник, 15 ноября, спецслужбы западных стран предупредили Киев о якобы готовящейся агрессии со стороны России в попытке дестабилизировать ситуацию на Украине. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что Россия якобы с высокой вероятностью предпримет попытку вторжения этой зимой.

Западные страны в последнее время заявляют об увеличении численности российских войск у границы Украины. В Кремле указали: сообщения о том, что Россия якобы перебросила свои танки к границе, не соответствуют действительности и являются вбросом.