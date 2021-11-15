В Центробанке объяснили рост цен поведением россиян

Риски роста цен создаются за счет действий потребителей, связанных с высокими инфляционными ожиданиями, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина во время выступления в Государственной Думе, говорится на сайте ЦБ.

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Ожидания действительно меняют поведение людей, объяснила она. «Люди начинают по возможности больше тратить, а не сберегать: покупать сейчас, пусть даже в кредит (поэтому мы видим, как растет потребительский кредит), пока не подорожало еще больше. И такое изменение модели может создавать серьезные риски раскручивания инфляционной спирали. Когда предложение все равно не поспевает, потому что есть ограничения логистические и так далее, а денежный спрос растет. Он не выливается в увеличение потребления, просто растут цены», — сказала Набиуллина.

Единственный способ умерить высокие инфляционные ожидания — возвращать инфляцию к цели, указала глава Центрального банка. У людей должен быть «достаточно продолжительный опыт жизни» при медленно растущих ценах, считает руководитель регулятора.

При этом Набиуллина подчеркнула, что высокая инфляция действительно разрушает благополучие граждан. Необходимо принять меры, чтобы предотвратить дальнейший рост цен. Потому, пояснила Набиуллина, Банк России на последнем заседании и повысил ставку до 7,5 процента.

Решение о повышении ключевой ставки до 7,5 процента Центробанк принял на заседании 22 октября. Повышение стало шестым подряд с марта, тогда ставка находилась на самом низком в новейшей истории России уровне — 4,25 процента годовых.