Названа причина невозможности отказа от самого вредного топлива

После конференции ООН по изменению климата (COP26) человечеству вряд ли удастся отказаться от самого вредного для атмосферы ископаемого топлива. Возможной причиной аналитики Bloomberg назвали угольные проекты Китая и Индии, которые доказывают неспособность этих стран перестать вредить планете в ближайшие десятилетия.

По оценкам исследователей, в совокупности главные в мире загрязнители ежегодно добывают 14 миллионов тонн угля — на него приходится самая большая доля в энергобалансе обеих стран, несмотря на стремление сократить выбросы углекислого газа и наращивание мощностей солнечных и ветряных проектов.

Однако и в Китае, и в Индии продолжают строить угольные электростанции — с 2011 по 2020 год на эти страны пришлось 95 процентов новых мощностей. В организации Global Energy Monitor отметили, что в 2020 году впервые с 2015-го появилось так много новых угольных заводов, и большинство из них — на территории КНР. В Индии, по прогнозам местного правительства, мощность электростанций на ископаемом топливе к 2030 году вырастет с текущих 208 гигаватт до 267 гигаватт. Ожидается, что проекты проработают не менее 30 лет — это делает невозможным отказ от угля к середине века и укрепляет его роль во всемирном энергетическом портфеле.

«Отключение электроэнергии в сентябре показывает, что мы все еще недостаточно подготовлены», — заявил замглавы комитета по экономическим вопросам Народного политического консультативного совета Китая Ян Вэйминь. Он считает, что использовать угольную энергетику для компенсации перебоев подачи электричества из возобновляемых источников получится только при дополнительном финансировании.

По данным аналитиков Bloomberg, в 2020 году на уголь приходилось 34 процента потребляемой в мире энергии — минимальный объем за более чем 20 лет. Тем не менее, в энергобалансах Китая и Индии этот вид топлива составил 62 и 72 процента соответственно. Аналитики прогнозируют, что к 2050 году доля энергии из угля в обеих странах сохранится на уровне 20 процентов.

Экологи выступают против производства энергии из ископаемого топлива — эксплуатация угольных электростанций несовместима со стремлением человечества ограничить рост глобальных температур на отметке в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Чтобы появился шанс на успешное сдерживание глобальной катастрофы, ученые призвали во всем мире закрыть три тысячи угольных проектов во всем мире.