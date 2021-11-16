Названы главные ошибки путешествующих в самолете с детьми пассажиров

Американская журналистка и телеведущая Саманта Браун (Samantha Brown) назвала главные ошибки пассажиров, путешествующих в самолете с детьми. Своими рекомендациями она поделилась с The Sun.

По ее словам, поездка в отпуск — очень интересное время, но для семей с маленькими детьми она может быть связана с трудностями. Поэтому первое, к чему она призвала, — по возможности не совершать длинных перелетов с малышом в одиночку. В то время как один из родителей будет занят подготовкой багажа к посадке, второй сможет провести время с ребенком.

Кроме того, автор статьи посоветовала не использовать опцию приоритетной посадки в лайнер — тогда детям не придется слишком долго находиться в самолете, ожидая, пока все пассажиры рассядутся по своим местам.

В заключение Браун добавила, что во время перелета даже на небольшие расстояния не стоит забывать о перекусе и воде. «Закуски были всегда доступны как для малышей, так и для голодных родителей», — подытожила она.

Ранее в октябре пассажиры самолетов массово заявили о готовности пересесть в первый класс без своих детей. По данным исследования, десять процентов родителей признались, что если бы им предложили бесплатное повышение класса обслуживания во время перелета, они оставили бы своего ребенка любого возраста одного в экономклассе.

