Найден необычный способ борьбы с одиночеством

Польская компания Gadulawka установила в Кракове лавки для разговоров с незнакомцами

В польском Кракове появились специальные лавки для разговоров с незнакомцами. Их установила компания Gadulawka. Таким образом фирма нашла необычный способ побороть одиночество, особенно обострившееся во время локдаунов из-за пандемии коронавируса, передает Designboom.

Для разработки внешнего облика скамейки Gadulawka привлекла местных архитекторов — по задумке конструкция должна была быть простой, яркой и привлекательной для прохожих. Позже на улицах города появились лавки с металлическими прутьями и зелеными табличками с надписью «Садись сюда, если не против, чтобы кто-нибудь подошел поздороваться» на трех языках — польском, английском и иврите. Организаторы кампании считают, что разговоры со случайными людьми помогут жителям Кракова сохранить психическое здоровье.

Однако Gadulawka не является автором инициативы — впервые идея создать скамейки для общения пришла Эллисон Оуэн Джонс из Кардиффа (Уэльс). Во время прогулки в парке британка заметила грустного человека, к которому не решилась подойти из-за страха нарушить личные границы. Чтобы таких ситуаций было меньше, Джонс разместила на нескольких лавках таблички, облегчающие взаимодействие посетителей.

В Москве, наоборот, решили сделать ставку на соблюдение социальной дистанции и установили уличные табуретки для одиночек. Одноместные скамейки появились после ремонта на Космодамианской набережной в районе Замоскворечье Центрального административного округа. Жители столицы раскритиковали такое архитектурное решение.