Российская учительница обратилась к ученику фразой «урода кусок» из-за ошибки

В Старом Осколе учительница частной школы иностранных языков Just English несколько раз обратилась к ученику фразой «урода кусок» из-за сделанной им ошибки. Видео инцидента публикует телеканал «360» в Telegram-канале.

На кадрах видна дверь, за которой слышно, как учительница кричит на ученика. Ей не понравилось, что мальчик не освоил тему по английскому языку, которая была пройдена недавно.

«Зачеркивай, урода кусок. Зачеркивай, зачеркивай все!» — кричала россиянка. Далее она обратилась к классу и отметила, что подобное общение с учеником подействовало, и он написал фразу на английском верно.

Автор ролика сказала, что была шокирована подобными выходками педагога и написала заявление в прокуратуру. При этом учительница на замечания не отреагировала и заявила, что занятия проходят нормально.

Ранее в краснодарской школе преподаватель пригрозила «набить морду» школьнице, которая якобы с ней плохо разговаривала. Видео инцидента появилось в сети. На кадрах слышно, как учительница громко кричит на школьниц. Она называет шестиклассниц «ссыкухами» и говорит, что они неуважительно разговаривают с преподавателем.