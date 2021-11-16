ЮНИСЕФ пропустил встречу с попавшей на «Миротворец» девочкой из ЛНР

Представитель ЮНИСЕФ не смог приехать на встречу с 13-летней девочкой из ЛНР

Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) не приехал на встречу с 13-летней жительницей Луганска Фаиной Савенковой, чьи данные были размещены на украинском сайте «Миротворец». Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Telegram-канале.

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По информации внешнеполитического ведомства, имеющий мандат на общение с девочкой сотрудник ЮНИСЕФ пропустил мероприятие из-за форс-мажора. В ведомстве уточнили, что в Луганск прибыли лишь специалисты, уполномоченные обсуждать гуманитарные программы. Власти ЛНР смогли убедить их объяснить ребенку причины сложившейся ситуации.

«В итоге представители ЮНИСЕФ согласились на короткую встречу с Фаиной, принесли ей извинения и заверили, что полноценная встреча обязательно состоится», — рассказали в МИД ЛНР. Отмечается, что дата встречи пока не определена.

Фаина Савенкова попала в черные списки украинских активистов после того, как записала видеообращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой повлиять на урегулирование ситуации в Донбассе. На сайте «Миротворец» указано, что ребенок «распространяет фейковую информацию и собственные домыслы».

После этого девочка обратилась к генсеку ООН Антониу Гутерришу и указала, что «Миротворец» не в первый раз без письменного согласия публикует личные данные детей и оказывает на них психологическое давление.