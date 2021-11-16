В России подготовили налоговые льготы

Минэкономразвития подготовило налоговые льготы для российских компаний, пишут «Ведомости». Их предлагают освободить от уплаты НДС при передаче товаров некоммерческим организациям (НКО).

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Инициатива принадлежит замминистра экономического развития Татьяне Илюшниковой, направившей соответствующее письмо в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой. Речь идет о социально значимых товарах, безвозмездно передаваемых в пользование НКО. Их стоимость не должна превышать одного процента от годовой выручки дарителя. Только в этом случае он сможет рассчитывать на освобождение от НДС.

Нынешнее законодательство предусматривает освобождение от НДС при передаче товаров напрямую нуждающимся, без посредничества НКО. Помимо этого, с 2020 года компании могут снижать базу по налогу на прибыль на величину пожертвований и стоимость товаров, безвозмездно переданных НКО, учитывая их в качестве расходов.

В письме Илюшниковой говорится, что после прошлогодних изменений в Налоговом кодексе компаниям стало выгоднее перечислить деньги на благотворительность, нежели передать товары. Также действующие правила делают более предпочтительным для бизнеса вариант утилизации товаров с истекающим сроком годности — из-за необходимости нести дополнительные расходы в виде НДС с товаров, которые фактически не реализуются. Инициатива же, по мнению замминистра, должна изменить ситуацию.