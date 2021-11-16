Названы победители конкурса «Вкусы России»

Стали известны победители национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Результаты опубликованы на официальном сайте.

В номинации «На всю страну», в которую вошли продукты питания, географические указания и наименования места происхождения которых зарегистрированы в Государственном реестре географических указаний и наименований мест происхождения товаров России, победила камчатская нерка.

Первой в номинации «Вкусы природы» (бренды, относящиеся к продуктам питания не подвергнутым переработке и обработке) стала ямальская оленина. Главной «Гастрономической находкой» стала уральская шишка в шоколаде, а «Кулинарным наследием» — кубанский борщ.

Россияне также проголосовали за ставропольские яблоки («Нас выбирают»), федосихинские пельмени («Вкус из глубинки») суздальскую медовуху («Загляните на огонек») и астраханскую осетровую икру («Вкус без границ»).