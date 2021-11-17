Россияне бросились скупать недвижимость в ОАЭ

Emirates.Estate: в октябре спрос на объекты в ОАЭ среди россиян вырос на 32,6 процента

В октябре 2021 года спрос на покупку недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) среди россиян вырос на 32,6 процента относительно показателя сентября. О том, что россияне фактически бросились скупать дома в этой стране, говорится в материалах портала Emirates.Estate, предоставленных «Ленте.ру».

Октябрь 2021 года стал рекордным по числу запросов впервые с 2018 года. Относительно спроса аналогичного периода 2020-го показатель увеличился на 101,3 процента, а в сравнении с 2019-м — на 74,5 процента.

По данным экспертов, в общей сложности за первые десять месяцев 2021 года интерес россиян к объектам в ОАЭ повысился на 65 процентов в сравнении со спросом 2020 года. В январе-октябре 2019 года россияне интересовались подобной недвижимостью на 66,7 процента меньше.

Что касается среднего количества запросов, то в указанный период оно выросло на 58,5 процента по сравнению с 2020-м и на 55,3 процента относительно 2019-го.

В сентябре 2021 года специалисты Emirates.Estate заключили, что российский спрос на аренду жилья в ОАЭ вырос более чем в 2,5 раза в сравнении с показателем сентября 2020-го. Количество запросов увеличилось на 176 процентов.