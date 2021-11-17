Ирак осудил негуманное отношение с пытающимися попасть в Европу беженцами

Власти Ирака порицают негуманное обращение с беженцами на белорусско-польской границе, которые пытаются попасть в Европу, и выступают против их принудительного возвращения на родину. Об этом говорится на сайте министерства миграции и беженцев республики Иван Габро.

В ходе беседы с послом Евросоюза в стране Вилле Варьоле она назвала иракцев на границе жертвами политического конфликта между Евросоюзом и Белоруссией и подчеркнула, что они подвергаются обращению, «крайне далекому от международных гуманитарных стандартов».

Материалы по теме Их не ждут. Как желание тысяч мигрантов прорваться из Белоруссии в Европу привело к жертвам и международному скандалу Свой — чужой. Европа приняла миллионы беженцев. Почему теперь их ненавидят, считают террористами и хотят выгнать?

По мнению Габро, решить сложившуюся ситуацию поможет сотрудничество ее министерства с Евросоюзом и другими международными организациями. Она также напомнила, что руководство республики приостановило полеты в Белоруссию.

Отмечается, что Варьола оценила усилия иракских властей и также выразила неприятие насилия по отношению к иракским беженцам на границе.

Ранее сообщалось, что Ирак планирует направить первый рейс для возвращения на родину граждан, пытающихся порваться на территорию Евросоюза через польско-белорусскую границу. Первый вывозной рейс был запланирован на четверг, 18 ноября. При этом, по словам представителей иракского МИД, воспользоваться им смогут те, кто решит добровольно вернуться на родину.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе.

Кризис обострился 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ поляки применили спецсредства, в результате инцидента пострадали военные, мигранты и журналисты. Затем Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.