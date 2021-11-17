Поклонская предложила депутатам пожить как простые люди

Российским депутатам, которые избираются в новый созыв, следовало бы пожить жизнью обычных людей, чтобы они на себе прочувствовали результаты принятых ими законов. Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская в интервью «Аргументам и фактам».

Поклонская предложила эксперимент, согласно которому депутаты, которые хотят переизбраться, для начала должны пожить жизнью простых людей. По мнению Поклонской, они могли бы отказаться от привилегий в виде особых статусов, высоких зарплат и бесплатного проезда.

«Я уважительно отношусь к работе депутатов и ни в коем случае не хочу поставить ее под сомнение. Но такой эксперимент привел бы к тому, что люди по-другому воспринимали бы работу парламента. Да и сам парламент по-другому относился бы к тому, что из него идет в жизнь», — высказалась Поклонская.

Она отметила, что остающимся годами на одних и тех же должностях людям становится трудно развиваться, поэтому такая инициатива поможет «окунуться в обычную жизнь» и увидеть результат своей деятельности.

Поклонская занимала должность зампреда комитета Госдумы по международным делам. 13 октября она была назначена послом в Кабо-Верде. В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет добиваться ее экстрадиции.