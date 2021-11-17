Россияне высказались за сокращение рабочего дня осенью и зимой

Больше половины россиян высказались за сокращение стандартного восьмичасового рабочего дня на один час осенью и зимой. Эту идею поддержали 56 процентов жителей страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

По данным опроса, 27 процентов опрощенных выступили против семичасового рабочего дня, а 17 процентов — затруднились дать ответ. Отмечается, что мужчины более категорично отнеслись к данной инициативе: 31 процент проголосовал против. Большинство респондентов (67 процентов) также заявили, что, даже несмотря на сокращение рабочих часов, смогли бы выполнять привычные объемы работы.

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В то же время работодатели критически отнеслись к переходу на семичасовой рабочий день. Согласно опросу, только четыре процента компаний допустили сокращение рабочих часов в осенний и зимний период.

Ранее почти половина россиян признались, что хуже работают с приходом холодов. «Трудоспособность россиян меняется с наступлением холодного времени года — работоспособность падает, становится сложнее вставать по утрам, ощущается вялость и нехватка энергии», — говорится в отчете Исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру». Также указывается, что 43 процента россиян начинают плохо работать с приходом зимы. Большинство опрошенных отмечают более быструю утомляемость при минусовых температурах (39 процентов), сонливость (29 процентов), невозможность проснуться утром из-за темноты (15 процентов), апатию из-за долгого отсутствия солнца (11 процентов), обострение депрессии (6 процентов).

