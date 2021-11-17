В Госдуме оценили драку из-за российского флага во время матча сборной Украины

Член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал драку на трибунах во время матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины. Его слова приводит Sport24.

Депутат назвал случившееся плохо организованной провокацией, отметив, что нельзя оскорблять другие государства и их флаги. «Не рой яму другому — сам в нее попадешь. Мы же не переворачиваем их флаг, хоть он у них похож на шведский — никто у нас не посмеет так сделать», — подчеркнул он.

Ранее 17 ноября стало известно, что во время матча отбора к ЧМ украинские болельщики перевернули российский флаг с гербом. Боснийцы посчитали, что перед ними размахивают сербским флагом, и приняли это за провокацию. Из-за триколора началась драка между болельщиками. Ситуация потребовала вмешательства полицейских.

Матч между командами прошел в боснийском городе Зеница и завершился победой гостей со счетом 2:0. Украинцы продолжат борьбу за путевку на чемпионат мира в плей-офф. Они завершили отборочный турнир на втором месте в своей группе, первое заняла сборная Франции.