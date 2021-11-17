Российскому турбизнесу предрекли массовые банкротства

Более 60 процентов российских туроператоров не смогут вернуть туристам деньги за несостоявшиеся из-за пандемии туры. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо представителей отрасли в правительство.

Туроператоры указали, что большинство направлений по-прежнему закрыты для российских туристов: Китай, Юго-Восточная Азия, Дальний Восток и почти вся Европа. Это обстоятельство не позволило туроператорам исполнить в 2021 году обязательства перед туристами, взятые в 2020 году.

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Бизнес просит продлить отсрочку по обязательствам возврата клиентам средств за сорванные туры. В противном случае рынок ждет волна банкротств — у компаний нет недостаточно свободных средств, поскольку они перевели их зарубежным партнерам, которые уже пустили их в оборот.

Ранее такая отсрочка была принята до 31 декабря 2021 года. Сейчас долги туроператоров перед клиентами составляют 25 миллиардов рублей, а страховых средств накоплено лишь на семь миллиардов. В случае банкротства туроператора все авансированные им средства останутся в доходах иностранного партнера. Ни российский оператор, ни наши туристы деньги назад не получат.

В октябре в Ассоциации туроператоров России (АТОР) предложили россиянам заменить отдых в европейских странах, закрытых для международного туризма из-за пандемии, поездкой в Стамбул. По словам экспертов, турецкий город может стать альтернативой экскурсионным турам в Европу. По предварительным подсчетам, в период с сентября по декабрь 2021 года в Стамбул смогут прилететь около 230-240 тысяч граждан России.

В августе в АТОР предложили восстановить международный туризм, не дожидаясь окончания пандемии. По мнению ассоциации, этому должна помочь разработка унифицированных правил въезда для непривитых и переболевших туристов, внедрение стандартов Safe Travel, а также взаимное признание всех вакцин от коронавируса.