В Киеве противники закона о столице сравнили депутатов Верховной Рады с Иудой

В Киеве участники флешмоба запустили тысячи конвертов с «сребрениками» в сторону Рады

В Киеве противники закона о столице устроили общегородской флешмоб у стен Верховной Рады Украины. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Инсайдер.ua».

На записи видно, как участники акции раздают депутатам парламента конверты с надписью «30 сребреников за закон о столице», таким образом сравнив парламентариев с Иудой. По мнению собравшихся, голосовать за закон о столице будут только предательски настроенные депутаты, которые желают узурпации власти в Киеве. В конце активисты запустили тысячу таких конвертов в сторону здания парламента.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о попытках «иезуитским способом» отстранить его от управления городом. Он утверждает, что власть с помощью законопроекта о столице хочет лишить киевлян права избирать городское руководство.

8 сентября сообщалось, что комитет Рады Украины может в ближайшие дни рассмотреть проект закона об ограничении полномочий Кличко на посту главы Киевской городской государственной администрации. Законопроект о разделении полномочий мэра столицы и главы КГГА был одобрен в первом чтении в 2019 году.

Тридцать сребреников — плата за предательство, которую, согласно Новому Завету, получил Иуда Искариот, согласившись выдать Иисуса Христа первосвященникам.