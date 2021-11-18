Российский астроном рассказал о похожем на метеорит объекте

Болид, который был замечен россиянами в Ижевске, Йошкар-Оле, Перми и Казани, не относится к метеоритному потоку Леониды. Об этом заявил крымский астроном Александр Якушечкин, его слова передает РИА Новости.

Ученый объяснил, что объект представляет собой болид, напоминающий по траектории входа в атмосферу и нескольким ярким вспышкам небесное тело, которое 12 ноября наблюдали жители северо-западных областей России.

«Что касается того, является ли он представителем метеорного потока Леониды, то можно с уверенностью сказать, что не является. На момент времени падения болида радиант и само созвездие Льва находилось за горизонтом, порядка 7,5 градусов под ним», — сказал астроном, отметив, что пролет болида во время наибольшей активности метеоритного потока оказался всего лишь совпадением.

Ранее жители Ижевска, Йошкар-Олы, Перми и Казани заметили в небе падение светящегося объекта, похожего на метеорит. Соответствующие видео появились в сети. По данным Московского планетария, в ночь с 17 на 18 ноября произошел максимум активности метеорного потока Леониды.