49-летняя трансгендерная актриса снялась в прозрачном боди и удивила фанатов

Американская трансгендерная актриса и ЛГБТ-активистка Лаверна Кокс (Laverne Cox) опубликовала в соцсетях видео, на котором она запечатлена в откровенном нижнем белье, и удивила поклонников своей женственностью. Соответствующие кадры и комментарии пользователей появились в Instagram.

В ролике 49-летняя знаменитость снимается боком к камере в черном прозрачном боди итальянского модного дома Gucci под трек певицы Тэйлор Свифт I bet you think about me. «Бьюсь об заклад, ты думаешь обо мне», — повторила название трека Кокс к описании к публикации, которая набрала более четырех тысяч лайков.

Фанатов восхитила внешность актрисы, и они высказались на эту тему в комментариях под постом. «Потрясающе красивая и женственная», «Не могу поверить, что тебе 49 лет. Чудесно выглядишь!», «Никогда не писал этого раньше, но твоя фируга — просто вау», «Настоящая королева», — похвалили они.

В июне американская модель и открытый трансгендер Теодора Квинливан (Theodora Quinlivan) также опубликовала в соцсетях снимок в нижнем белье и пожаловалась на издевательства со стороны мужчин. В описании манекенщица рассказала о тяжелой жизни в Лос-Анджелесе и об унижениях, которые ей приходилось терпеть после того, как она признавалась окружающим в смене пола.